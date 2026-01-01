C’est top ! Actuellement, si je mets à jour une virgule dans une clause, je dois mettre à jour mes 50 modèles de contrat.
Un accès aux dispositions de plus de 450 conventions collectives
Un outil de rédaction intelligent construit avec des DRH
Des modèles de documents rédigés par les équipes
Lefebvre Dalloz
Un tableau de bord et des alertes pour respecter vos échéances
Oppus RH est la solution idéale pour rédiger facilement vos contrats de travail et vos documents RH, quelle que soit votre convention collective.
100 % SaaS, sécurisée et mise à jour en continu, elle vous permet d'importer facilement les données de vos salariés, de rédiger et de personnaliser vos documents RH, de les partager et de suivre leurs échéances.
Choisissez votre document RH parmi les 400 modèles de documents mis à votre disposition dans la bibliothèque du logiciel Oppus RH, pour avoir la garantie de partir de la bonne version du document avant de vous lancer, respecter plus facilement vos standards internes et produire des documents plus homogènes.
Pré-remplissez votre document avec les informations de votre base de données salariés. Automatiser vos rédactions vous permet de gagner en productivité tout en améliorant l'efficacité de vos processus internes.
Nos modèles de contrats de travail et de documents RH sont rédigés par les équipes spécialisées en droit Social des Editions Législatives et des Editions Francis Lefebvre et sont régulièrement mis à jour.
Plus de 450 synthèses de conventions collectives sont également à votre disposition dans l'outil, pour vous assurer de la conformité de vos documents aux dispositions de votre convention.
Des alertes en temps réel vous sont également envoyées lors de la rédaction de votre document pour vous aider à vous conformer à votre convention collective et à la réglementation en vigueur.
Co-construite avec des DRH pour être au plus proche de vos besoins et de vos attentes, la solution logicielle Oppus RH intègre un tableau de bord dynamique et une vue d’ensemble de toutes vos actions effectuées dans l'outil. Ainsi, vous ne loupez plus aucune échéance et vous optimisez le suivi de vos actions.
Vous stockez vos documents par entité et par employé, et vous améliorez la transparence et la communication en interne en permettant à vos collaborateurs d'accéder aux documents à tout moment. Son interface ergonomique et conviviale vous permet de gagner un temps précieux.
L’outil dans sa philosophie et tel qu’il est construit est super pour simplifier, sécuriser et déléguer ! Il évite le bricolage.
J’utilise OPPUS RH depuis près de 3 ans pour la rédaction de nos contrats de travail et autres documents RH. J’en suis très content ! C’est un outil fiable car à jour par rapport à la législation qui évolue vite. Et le plus c’est que nos documents sont adaptés à notre charte graphique. Enfin, l’équipe OPPUS est toujours disponible, réactive et à l’écoute de nos besoins.
Une grande valeur ajoutée de l’outil c’est aussi qu’il est couplé avec les Editions Législatives. On connaît la renommée des Editions Législatives.
Un éditeur de documents pensé par vous, conçu pour vous
L'éditeur de documents a été co-construit avec des DRH pour être au plus proche de vos besoins et de vos attentes. Il vous permet ainsi de créer et de personnaliser vos documents en seulement quelques clics.
Son interface conviviale et des modèles adaptables vous permettent de gagner un temps précieux. Les collaborateurs peuvent accéder aux documents à tout moment, ce qui améliore la transparence et la communication en interne.
Pour aller plus loin : Notre service de renseignements juridiques par téléphone
Pour aller plus loin dans la gestion de vos problématiques RH, L'appel expert, notre service de renseignement juridique par téléphone, vous apporte des réponses argumentées et vous garantit la sécurité d’une information à jour et précise.
Notre équipe de juristes, spécialisés par matière, vous répondent par téléphone et s’appuient sur toute la richesse du fonds documentaire des Editions Francis Lefebvre, des Editions Législatives et des Editions Dalloz.
Pour chaque question, une réponse vous est donnée en 48h ouvrées maximum et sur simple demande, un extrait de la documentation correspondante vous est envoyé.
Accompagnement à la prise en main de l’outil
Bénéficiez d’un accompagnement à la prise en main de l’outil pour une utilisation optimale de toutes les fonctionnalités.
Grâce à cette formation vous aurez toutes les clés pour prendre en main votre logiciel et gagner du temps dans vos rédactions d'actes (contrat de travail, avenant, accord d’entreprise, personnalisation des clauses...).
Accompagnement personnalisé
Besoin d’aide ? Demandez un accompagnement individualisé si vous souhaitez importer vos propres modèles existants, être accompagné dans l’import de vos salariés...
Manque de temps ? Faites appel aux équipes d’Oppus avec un accompagnement complet dans la mise en place et le paramétrage du logiciel adaptés à votre organisation.
Assistance technique
Une question sur le logiciel ? Une demande concernant l'utilisation du produit ou sur votre abonnement ?
Consultez la plateforme d’assistance Oppus RH ou contactez notre équipe support du lundi au vendredi de 9h à 18h par téléphone au 01 83 10 10 10 afin d’avoir une réponse dans les meilleurs délais.
Chez Lefebvre Dalloz, nous nous engageons à maintenir les plus hauts standards de qualité et d'excellence dans notre industrie. Nos certifications témoignent de notre dévouement à l'amélioration continue et à la satisfaction de nos clients.
Depuis 2022, Oppus RH est disponible au catalogue multi-éditeurs de l’UGAP, l’union des groupements d’achats publics.