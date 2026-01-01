Accompagnement à la prise en main de l’outil

Bénéficiez d’un accompagnement à la prise en main de l’outil pour une utilisation optimale de toutes les fonctionnalités.

Grâce à cette formation vous aurez toutes les clés pour prendre en main votre logiciel et gagner du temps dans vos rédactions d'actes (contrat de travail, avenant, accord d’entreprise, personnalisation des clauses...).

Accompagnement personnalisé

Besoin d’aide ? Demandez un accompagnement individualisé si vous souhaitez importer vos propres modèles existants, être accompagné dans l’import de vos salariés...

Manque de temps ? Faites appel aux équipes d’Oppus avec un accompagnement complet dans la mise en place et le paramétrage du logiciel adaptés à votre organisation.

Assistance technique

Une question sur le logiciel ? Une demande concernant l'utilisation du produit ou sur votre abonnement ?

Consultez la plateforme d’assistance Oppus RH ou contactez notre équipe support du lundi au vendredi de 9h à 18h par téléphone au 01 83 10 10 10 afin d’avoir une réponse dans les meilleurs délais.