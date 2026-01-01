Les juristes de L'appel expert sont d'anciens praticiens du droit (avocats, notaires, fiscalistes, inspecteurs des impôts...) qui vous accompagnent dans tous les domaines du droit français (droit social, fiscal, immobilier, public, civil, pénal, des affaires…).
Forts de leur expérience terrain, ils mettent à votre disposition leur expertise et leur savoir. Ils viennent ainsi compléter les réponses basées sur les fonds documentaires Dalloz, Editions Francis Lefebvre, Editions Législatives, pour vous apporter une aide juridique complète et de valeur.
Ils vous éclairent sur votre problématique juridique, vous aident à comprendre comment mener vos dossiers et anticipent la position éventuelle d'un juge dans votre cas précis.
Parce que le droit ne s'applique pas toujours à chaque situation pratique et que vos problématiques juridiques sont souvent complexes, les juristes de L'appel expert ont à cœur de vous offrir une approche sur-mesure.
Nos experts contextualisent votre demande et personnalisent leur réponse au regard de votre situation : analyse en profondeur des besoins spécifiques de chaque dossier, prise en compte du contexte et de la complexité du dossier, réflexion intellectuelle, apport de syllogisme juridique, explication du droit applicable... Tout est fait pour vous aider à prendre les meilleures décisions.
L'équipe de L'appel expert est composée de plus de 40 juristes dédiés au service de renseignement et d'appui juridique par téléphone depuis plus de 10 ans.
Disponibles par téléphone, nos experts mettent à votre disposition leur connaissance du droit, leur expérience terrain et l'accès à la documentation Lefebvre Dalloz. Ils ont pour mission au quotidien de vous fournir une réponse immédiate, ou sous 48h pour les cas plus complexes.
Et sur simple demande, un extrait de la documentation, adapté à la question et choisi par l’expert dans l’ensemble des fonds documentaires et des sites officiels, vous est envoyé.